Afrique, on dit quoi?: Les conflits interreligieux et interethniques

Par: Yaya Doubia

Bien souvent nous entendons les qualificatifs « interreligieux, interethnique… » autour des conflits en Afrique. Ces conflits font des dégâts incommensurables, causent d’énormes pertes en vie humaine et fragilisent des familles entières. Ces conflits sont le plus souvent mijotés par les politiques qui se servent des pauvres populations comme du bétail. Les politiciens qui tirent les ficelles entre les religieux et entre les ethnies s’adonnent à toutes les formes de pratiques honteuses et d’incitation à la haine, et ce, dans l’unique but d’être au pouvoir. Les politiciens ne sont pas les seuls, il y a également certains pays occidentaux qui attisent le feu entre les différents peuples. Après l’incitation à la haine qui se prolifère à travers les rumeurs, les populations commencent à se regarder en chiens de faïence et à la moindre erreur, n’hésitent pas à s’entretuer.

Une fois que les conflits interreligieux et/ou interethniques commencent, il devient très difficile de les éradiquer. Les victimes voulant coûte que coûte se venger et les bourreaux ne voulant en aucun cas entendre raison, on se retrouve en face de deux camps diamétralement opposés et difficilement conciliables. Ainsi, au fil du temps on assiste à un cycle où les bourreaux deviennent des victimes et vice-versa. Le conflit s’enracine et crée une division profonde au sein de la population.

Le continent devrait se mettre à l’abri de toutes les manipulations qui créent la zizanie regrettable entre les mêmes populations. Nous devons prendre conscience que nous sommes indivisibles et nous représentons la même famille africaine. Ces conflits ne contribuent nullement au progrès socio-économique tant souhaité sur tout le continent. Notre besoin le plus pressant reste l’amélioration des conditions de vie à travers une croissance économique soutenue.