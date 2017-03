Afrique, on dit quoi?: Les ressources naturelles et les conflits en Afrique

Les ressources naturelles et les conflits en Afrique

L’Afrique regorge plusieurs ressources notamment les terres productives (forêts) et les richesses naturelles précieuses telles que le pétrole et les ressources minières. Ces ressources jouent un rôle primordial dans l’économie africaine et sont des sources de subsistances pour une bonne partie de la population vivant dans les régions rurales. Malheureusement ces ressources, du fait de leurs retombés positives aussi bien au niveau de la subsistance de plusieurs populations qu’au niveau du renflouement des caisses publiques (recettes publiques), deviennent de plus en plus une source de conflits quotidiens dans plusieurs pays.

D’aucuns n’hésitent pas à indexer les anciens colons comme étant ceux qui attisent le feu. Selon ces derniers les anciens colonisateurs interviennent toujours dans les conflits africains dans le seul but de préserver leurs intérêts géostratégiques et économiques. Les défenseurs de cette idée établissent une corrélation entre la présence de conflits et la présence de ressources naturelles dans les pays instables. C’est dans cette même optique que beaucoup d’observateurs s’interrogent sur la promptitude étonnante de l’opération Serval au Mali. La France, à travers cette opération militaire, défend-elle ses intérêts ou veut-elle préserver la dignité du peuple malien?

D’autres observateurs rejettent l’avis susmentionné, car pour eux la France ne poursuit qu’un seul but, celui de préserver la dignité des Maliens en combattant corps et âme le terrorisme. Ces derniers font fi de toute idée d’intérêts économiques même s’ils admettent que le Mali ou encore plusieurs autres pays africains sont pourvus généreusement en ressources naturelles qui sont exploitées ou seront exploitées par les grandes puissances internationales.

La question sur les ressources naturelles et les conflits en Afrique continueront d’alimenter les grands débats jusqu’à l’acquisition une certaine stabilité politique et économique sur le continent africain.

Par Yaya Doumbia