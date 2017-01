jimchab: L’été complet avec le même complet

Comment devrais-je m’habiller aujourd’hui?

Une décision que j’ai évité de me poser pendant le 4 derniers mois.

Chaque matin, depuis le 24 mai, j’enfile le même veston gris et mon habit en tout temps, aucune exception. Mon complet me sert à tout; en cas de pluie, c’est mon imperméable… Sur le bord d’un feu, sa chaleur me sert de coton ouaté…. Lors d’une joute de sport, je m’en sers comme jogging.

Pourquoi avoir décidé de faire ainsi?

La théorie de Mark Zuckerberg a changé ma vie. Le patron de Facebook porte toujours les mêmes jeans et le même chandail gris. Selon lui, la prise de « petites » décisions fatigue le cerveau et empêche d’aborder des questions plus importantes. Barack Obama aborde dans le même sens disant que les prises de décisions banales fatiguent le cerveau et endommage notre capacité à nous prononcer sur des questions plus importantes. Pourquoi ne pas l’essayer et mettre de côté cette garde-robe:

Chaque matin, je devais choisir entre l’un de mes 50 chandails qui devait ‘’matcher’’ avec l’un de mes 10 pantalons. Aujourd’hui, je fais du sport… mais pas n’importe lequel le golf: faut choisir entre l’un des 6 polos. Le Billabong noir avec les ‘’shorts’’ grises ou le Billabong blanc avec les bermudas vertes. Y mouillera faut que je sorte mon imperméable. Est-ce que je mets mes souliers fermés ou mes flip flops avec un chapeau ou une casquette.

Voilà le genre de décision que je voulais m’éviter de prendre. J’ai simplifié ma garde-robe avec 10 chemises et complets identiques. Mes détracteurs diront que j’ai relégué mon apparence physique au second plan. FAUX. C’est seulement après 3 mois que les gens ont commencé à avoir un doute que je portais toujours la même chemise grise. Une seule personne a osé me le dire en pleine face et c’était quatre mois après le début de mon expérience. Ma mère croyait que j’avais 10 chemises différentes, une bleue, une rouge, une grise..Un jour, j’ai enfilé une cravate et mon patron croyait que j’avais changé de chemise…Lui qui était pourtant au courant de mon expérience.



La théorie du complet

Depuis le 24 mai, j’ai noté chacun des commentaires au sujet de mon style vestimentaire. En moyenne, j’en recevais 2 à 4 par jour… lorsqu’une personne me voyait pour la première fois elle passait un commentaire:

‘’ Dis, tu es tout beau’’

‘’ C’est quoi l’occasion, tu es bien chic’’

‘’ Habillé en dimanche”

‘’Bien élégant, ce matin’’

‘’ Tu t’en va à quelle endroit habillé comme ça?’’

Il faut une occasion spéciale sinon ce sera considéré comme l’habit du dimanche. Les commentaires étaient plus nombreux lorsque je portais mon costume dans des activités inappropriées pour ce style vestimentaire comme une partie d’improvisation, en enfourchant mon vélo ou encore pendant une canicule.

Rapidement, mon habit est devenu ma signature… Mon uniforme. Dans la communauté, je suis maintenant reconnu comme le gars en complet. J’ai même été caricaturé dans le journal local en veston-cravate.

Combien de fois, est-ce que vous avez-vu Bart Simpson changer son chandail rouge. Jamais. Moi non plus, je ne quitterai jamais mon complet. Je vous lance le défi, faites comme moi. Trouvez-vous des vêtements plus durables au lieu d’acheter un nouveau chandail que vous allez porter 3 fois. En 2016, nous avons toujours la pression d’acheter plus pour être à la mode. L’industrie du linge est l’une des plus polluantes avec 80 milliards de nouveaux morceaux achetés chaque année. Pour produire un T-Shirt, il faut 700 gallons d’eau… pour une paire de jeans… encore pire… c’est 1800. Repensons notre manière de consommer. Éliminons les décisions banales et nous pourrons mettre notre énergie sur des décisions plus importantes.

https://www.youtube.com/watch?v=FGOm8tFYNfo