Palmarès 17 mars

1 Sophie Pelletier À l’envers

2 Vincent Vallières Bad Luck

3 Pierre-Luc Lessard Le refrain

4 Adréanne A. Malette Fou

5 Marc Dupré Du bonheur dans les étoiles

6 Pierre-Hervé Goulet Une chose à la fois

7 Roch Voisine Tout me ramène à toi

8 Laurence Nerbonne Nos coeurs

9 Alfa Rococo Deux

10 Yann Perreau T’embellis ma vie

11 Louis-Jean Cormier Complot d’enfants

12 King Melrose Ça se danse

13 Shawn Jobin Fou

14 Émile Bilodeau Tu me diras-tu?

15 Raffy Love can changes our ways

16 Mélisande Le vin et l’eau

17 Sophie Villeneuve Baluchon

18 Gabrielle Goulet Perdu l’envie

19 Émeraude Garde la cadence

20 Laurence Castera Vertige