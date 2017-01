Palmarès du 24 au 30 octobre 2016

1 Renée Lamoureux Je vise le ciel

2 Béat Ponteix

3 Matt Tyler All in all

4 Marie-Pierre Arthur Comme avant

5 Justin Lacroix À jamais

6 Kelly Bado Si l’amour n’existait pas

7 Jérôme Couture Plus fort que tout

8 Amir On dirait

9 Richard Séguin Au bord du temps

10 Manon Séguin Devant les étoiles

11 Émile Bilodeau J’en aie plein mon cass

12 Les Hay Babies Motel 1755

13 Gabrielle Goulet J’y pense encore

14 Matt Laurent À la fin de l’été

15 Automat Mea Culpa

16 Jérôme Couture Plus fort que tout

17 Klô Pelgag Les ferrofluides fleurs

18 Philippe Brach Si proche et si loin à la fois

19 Alexandre Poulin Nos coeurs qui batent

20 Céleste Lévis Trouvez-moi belle