Profil d’artiste tel vu par les jeunes : Annie Villeneuve

Ce blogue a pour but de vous faire connaître les artistes de la scène musicale francophone. Depuis une douzaine d’années déjà des élèves de l’école Springfield Heights nous présentent des auteur-compositeur interprètes ou des groupes à 10h30 à l’émission De la musique pour tout le monde le samedi matin durant l’année scolaire. Nous avons cru bon de partage leur profil afin de vous faire connaitre ses artistes.

À vous des découvrir,

Henri Dupuis

De la musique pour tout le monde

Qui est Annie Villeneuve?

Annie Villeneuve est une chanteuse québécoise née à Jonquière, au Québec, le 5 mai 1983. Avec sa sœur jumelle, Suzie, elle fut révélée grâce à la première édition québécoise de l’émission Star Académie. Annie aussi a fait preuve d’un don musical exceptionnel quand elle était plus jeune. Son enfance et son adolescence sont marquées de passions et d’expériences aux rythmes musicaux de toutes sortes. C’était dans la chorale de Gregory Charles à Laval où elle a commencé sa carrière professionnelle.

Ses talents musicaux et ses influences musicales

La famille d’Annie Villeneuve l’a poussé à joindre une chorale très jeune car on voyait qu’elle avait beaucoup de talent. À 7 ans elle chantait en publique. Annie Villeneuve dit qu’elle aurait aimé devenir un professeur et donner des cours de musique aux jeunes. Elle joue le piano et la guitare acoustique. En 2003, Annie gagnait le cœur des Québécois à cause de sa participation à Star Académie. Elle s’est montrée déterminée, passionnée et n’hésite pas à relever des défis! Ses influences musicales sont Céline Dion, Isabelle Boulay, Garou, Mariah Carey et Mario Pelchat. Elle participe avec sa sœur jumelle, Suzie, à un trio intitulé Le Sucre et le sel sur l’album Reviens de Garou.

Discographie

Annie Villeneuve a 4 albums. En 2005 elle a sorti son 1ier album, Quand je ferme les yeux. L’album s’est vendu à plus de 125 000 copies et devient un album platine. Les chansons : Tomber à l’eau, Un ange qui passe, S’il fallait, Un homme, En silence et Quand je ferme les yeux ont toutes étaient au palmarès au Québec. En 2009, Annie Villeneuve a sorti son 2ième album, simplement nommé Annie Villeneuve. Les chansons Ce soir et Mon héros ont aidé l’album à devenir un album d’or. En février 2010, Annie Villeneuve a chanté, avec Nikki Yanofsky, la chanson thème des Jeux olympiques d’hiver de Vancouver, J’imagine /I Believe. Elle a eu l’honneur d’interpréter la chanson J’imagine, un hymne à la persévérance qui connaît un grand succès, certifié 5 fois platine. En 2010 elle a aussi sorti un album de Noël, Noël chez-moi. On y retrouve les chansons : Le sentier de neige, 23 décembre, Le bon Père Noël a pris un coup et Noël chez moi. Avec 55 000 copies vendues, c’est aussi un album d’or. En septembre 2012, Annie a sorti son 3ième album, si on ne compte pas album de Noël et le mini album avec J’imagine /I Believe. L’album se nomme Telle qu’elle. Cet album regroupe plusieurs chansons traitant de sujets importants pour la chanteuse, dont l’amour à distance, l’amour fraternel, le décès d’un proche et même le suicide. Annie Villeneuve a écrit et composé la grande majorité des textes et des musiques. Marc Dupré a aussi été un précieux collaborateur. Sa chanson Le sais-tu ? a été numéro 1 plusieurs semaines au palmarès francophone.

Prix

En 2003 Annie Villeneuve avec la troupe de Star Académie ont gagné 3 Félix au gala de l’ADISQ: chanson de l’année avec «Et c’est pas fini», album de l’année le plus vendu et album pop de l’année. En 2005, après de la sortie de son 1ier album elle a reçu 3 nominations au gala de l’ADISQ: meilleur album pop-rock, révélation de l’année et chanson de l’année «Tomber à l’eau». En 2006, elle est en nomination pour: chanson de l’année «Un ange qui passe» En 2007, Annie est à nouveau en nomination au gala de l’ADISQ, cette fois dans les catégories Spectacle de l’année et Interprète féminine de l’année. En 2009 elle a reçu 2 nominations au gala de l’ADISQ: interprète féminine et album populaire d’année avec son album éponyme. En 2011: son album Noël chez moi est en nomination pour album de l’année- meilleur vendeur. En 2012, Annie a participé à la tournée Les Stars chantent Noël. Le spectacle a reçu une nomination au gala de l’ADISQ 2013 dans la catégorie Spectacle de l’année – Interprétation autres langes. En 2013, Annie Villeneuve est en encore en nomination au gala de l’ADISQ pour Interprète féminine de l’année.

Faits intéressants

Annie Villeneuve a été dans une relation avec le chanteur Dany Bédar, et avec Étienne Boulay, joueur des Argonauts de Toronto. Aujourd’hui Annie partage sa vie de couple avec le joueur de hockey professionnel Guillaume Latendresse des Sénateurs d’Ottawa. En 2013, Annie a accepté le rôle de mentor de l’équipe de Marc Dupré lors de la 1ière saison de l’émission à succès La Voix à TVA.