Profil d’artiste tel vu par les jeunes : Kevin Parent

Ce blogue a pour but de vous faire connaître les artistes de la scène musicale francophone. Depuis une douzaine d’années déjà des élèves de l’école Springfield Heights nous présentent des auteur-compositeur interprètes ou des groupes à 10h30 à l’émission De la musique pour tout le monde le samedi matin durant l’année scolaire.

Nous avons cru bon de partage leur profil afin de vous faire connaitre ses artistes.

À vous des découvrir,

Henri Dupuis

De la musique pour tout le monde

Kevin Parent

Qui est Kevin Parent?

Kevin Parent est un chanteur québécois né le 12 décembre 1972 à Greenfield Park au Québec. Il est timide, sensible et un peu gêne de tout son succès. Il aime bien chanter en français et anglais. Il est aussi un papa.

Ses talents et ses influences musicales

Kevin Parent avait seulement 13 ans quand il apprend lui-même à jouer de la guitare. À 16 ans, il commençait à écrire ses propres chansons et joue dans les bars. Kevin Parent interprétait des compositions des légendaires Cat Stevens, Bob Dylan et Pink Floyd. En participant au concours Le pouvoir de la chanson, en 1993, Kevin Parent s’était fait remarquer par une compagnie de disque, ce qui lui permettra de signer un premier contrat. C’est donc le début de sa carrière professionnelle comme auteur-compositeur interprète.

Discographie

Kevin Parent a sept albums.

En 1995, il a sorti son 1ier album, Pigeon d’argile. Cet album s’est rendi très vite au sommet des Tops ventes au Québec avec plus de 375,000 copies vendues. On y retrouve les succès : «La jasette» (20 semaines aux palmarès), «Boomerang» (17 semaines aux palmarès), « Mother of Our Child» (16 semaines aux palmarès), «Seigneur» (18 semaines aux palmarès), «Nomade sédentaire» (19 semaines aux palmarès), «Father On The Go» (33 semaines aux palmarès et position #1) et «La critique» (59 semaines aux palmarès et position #1).

En 1998 Kevin Parent a sorti son 2ième album, Grand parleur, petit faiseur. C’est un autre album certifié triple platine avec plus de 350,000 copies vendues. On y retrouve les succès : «Maudite jalousie», «Fréquenter l’oubli», «Tu pourras dire» et« Mon bain».

En 2001, il a sorti son 3ième album, Les vents ont change. «Les vents ont changé», «Face au soleil», «Father On The Go part 2» et «Suzanne» de Leonard Cohen.

En 2003, Kevin Parent a sorti un album live, Retrouvailles. On retrouve ses meilleures chansons.

En 2006, il a sorti un autre album avec ses meilleures chansons, Compilation.

En 2007 il a sorti son 1ier album complètement en anglais, Fangless Wolf Facing Winter. On y retrouve les chansons : «Every Now And Then», «Come With Me», «Can’t Stand This Loneliness» et «Down In Mexico».

En 2009, Kevin Parent a sorti son dernier album simplement appelé, Kevin Parent. On y retrouve les chansons : «Mon pays», «Besoin d’amour», «Cachemire» et «Ma Gaspésie».

Prix

En 1995, Kevin Parent a reçu 3 nominations aux Gala de l’ADISQ : Album de l’année – Pop/Rock pour Pigeon d’argile, Découverte de l’année et Interprète masculin de l’année.

En 1996, il a gagné 5 Félix au Gala de l’ADISQ : Interprète masculin de l’année , Chanson populaire de l’année et Vidéoclip de l’année pour «Seigneur», Spectacle de l’année – Auteur-compositeur-interprète et Réalisateur de vidéoclip de l’année. Kevin Parent a aussi reçu la nomination: Album de l’année – Meilleur vendeur pour Pigeon d’argile.

En 1997, il est encore en nomination pour Album de l’année – Meilleur vendeur pour Pigeon d’argile en plus de 4 autres nominations : Artiste québécois s’étant le plus illustré hors Québec, Interprète masculin de l’année, Vidéoclip de l’année pour«Father On the Go»et Émission de télévision de l’année – Chanson. Kevin Parent a gagné le Félix pour Chanson populaire de l’année pour sa chanson, «Father On the Go».

En 1998, il a gagné 2 Félix au Gala de l’ADISQ : Chanson populaire de l’année et Vidéoclip de l’année pour «Fréquenter l’oubli».

En 1999, Kevin Parent a gagné le Félix pour Album de l’année – Pop/rock, pour Grand parleur petit faiseur. Il a aussi reçu 7 autres nominations : Album de l’année – Meilleur vendeur, Prise de son et mixage de l’année et Pochette de l’année pour Grand parleur petit faiseur, Chanson populaire de l’année et Vidéoclip de l’année pour sa chanson, «Maudite jalousie», Interprète masculin de l’année et Spectacle de l’année – Auteur-compositeur-interprète.

1999 était une bonne année pour Kevin Parent. Il a aussi reçu 4 nominations au Juno Awards : Best Male Vocalist, Best Pop Album, Best Album et Best Selling Francophone Album pour Grand parleur petit faiseur.

En 2000 Kevin Parent a reçu une nomination au Gala de l’ADISQ pour Vidéoclip de l’année pour sa chanson, «Tu pourras dire».

En 2002, Kevin Parent a gagné le Félix pour Prise de son et mixage de l’année pour son album, Les vents ont changé, Il a aussi reçu 3 autres nominations : Album de l’année – Meilleur vendeur et Album de l’année – Pop/rock pour Les vents ont changé, Chanson populaire de l’année pour sa chanson, «Caliente». La même année il a reçu le Juno pour Best Selling Francophone Album pour Les vents ont changé.

En 2004 Kevin Parent a reçu une nomination au Gala de l’ADISQ pour Chanson populaire de l’année pour la chanson, «Le Petit Roi».

En 2008 il a reçu une nomination au Gala de l’ADISQ pour Album de l’année – Anglophone pour son album, Fangless Wolf Facing Winter.

En 2010, Kevin Parent a reçu une nomination au Gala de l’ADISQ pour Chanson populaire de l’année pour sa chanson, «Besoin d’amour».