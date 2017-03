PROFIL D’ARTISTE TEL VUE PAR LES JEUNES: ALEXANDRE POULIN

Ce blogue a pour but de vous faire connaître les artistes de la scène musicale francophone. Depuis une douzaine d’années déjà des élèves de l’école Springfield Heights nous présentent des auteur-compositeur interprètes ou des groupes à 10h30 à l’émission De la musique pour tout le monde le samedi matin durant l’année scolaire.

Nous avons cru bon de partage leur profil afin de vous faire connaitre ses artistes.

À vous des découvrir,

Henri Dupuis

De la musique pour tout le monde

Alexandre Poulin

Qui est Alexandre Poulin?

Alexandre Poulin est un jeune auteur-compositeur interprète. Il est un gentil et sensible. Ses chansons nous montrent qu’il est touché par les problèmes dans notre société. Alexandre Poulin a des cheveux bruns et des yeux bruns. Il vient de Sherbrooke au Québec. Alexandre Poulin a grandi dans une famille où la musique prenait une place importante. Il a un bac. en éducation. Être enseignant, c’est plan B. Durant ses études, il jouait la guitare toutes les fins de semaines dans un bar.

Alexandre Poulin a une famille de musique, Alexandre prend ses premières leçons à l’âge de 8 huit ans sur la guitare de son père. Il a un frère qui se nomme Frédéric. Ses parents s’appellent Muguette et Gilles. Son style de musique est folk et country. C’était pour lui le coup de foudre. À 10 ans il a commencé à composer ses propres chansons, paroles et musique. Alexandre Poulin jouait des chansons classiques québécois, folk américains et des chansons françaises dans les bars avant de commencer à jouer ses propres chansons. Après ses études, Alexandre Poulin fait un voyage au Costa Rica. Il revient de son voyage avec beaucoup de chansons comme le premier extrait, « Un bout de temps ». Ses textes sont touchants et ils font réfléchir.

Discographie

Alexandre Poulin a deux albums.

En mai 2008, il sort son 1ier album, son album éponyme. Plusieurs de ses chansons ont faites les palmarès dont « Un bout de temps », « La prière », « J’pense », « La cigale et la fourmi », « La p’tite Rosalie », « Fernand » et « Roméo et Ginette ».

Après avoir fait plus que 75 spectacles, Conteur de chansons, chanteurs d’histoire, en France et partout au Québec, Peu après, Alexandre Poulin se met à travailler sur son 2ième album.

En octobre 2010 Alexandre Poulin sort son 2ième album, Une lumière allumée. Il y a cinq extrait radio : « San Francisco », « Un p’tit peu plus », «l’écrivain», «Une lumière allumée» et «Quand le soleil s’éteindra». La chanson « San Francisco » est en 1ière position du top radio pour cinq semaines à partir octobre 2010.

Prix et autre information

En 2003, il gagne le prix de la chanson primée Alcan pour la meilleure chanson du concours au Festival international de la chanson

L’été 2009 Alexandre Poulin est porte parole pour « Les découvertes de la chanson de Magog ».

En 2009, Alexandre Poulin a été nominé pour le Félix de Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ.

Du 16 au 28 février 2010 il fait trois spectacles par jour à Vancouver dans le cadre des Jeux Olympiques d’hiver.

Alexandre Poulin est en nomination pour le PRIX DE MUSIC FOLK CANADIEN dans la catégorie

AUTEUR-COMPOSITEUR FRANCOPHONE DE L’ANNÉE. Les prix seront distribués le 4 décembre à Toronto, la soirée sera diffusé sur le web www.rootsmusic.ca ,