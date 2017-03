Profil d’artiste tel vue par les jeunes: IMA

Ce blogue a pour but de vous faire connaître les artistes de la scène musicale francophone. Depuis une douzaine d’années déjà des élèves de l’école Springfield Heights nous présentent des auteur-compositeur interprètes ou des groupes à 10h30 à l’émission De la musique pour tout le monde le samedi matin durant l’année scolaire.

Nous avons cru bon de partage leur profil afin de vous faire connaitre ses artistes.

À vous des découvrir,

Henri Dupuis

De la musique pour tout le monde

IMA

Qui est Ima?

Ima a les yeux bruns, et les chevaux blonds, Son vrai nom et Marie Andrée Bergeron. Elle dit qu’elle était un peu tom boy quand elle était jeune. Elle a bon sens d’humour et généreuse. Sa date de naissance est le 11 mai, 1978. Elle a 32 ans. Ima a pris son nom d’artiste de la chanson, Imagine. Elle été influencée par la chanson de John Lennon, des Beatles. Elle aime porter les vêtements chics et féminins. Ima aime aussi faire du yoga, du patin à roues alignées, les sports aquatiques et le surf des neige. Elle est très énergique.

Ses influences musicales et ses talents musicaux

Elle aussi influencée par la musique de Céline Dion, Bono d’U2, Madonna, Bjork, David Bowie et Daniel Bélanger. Bono l’a aussi influencée pour son implication sociale. Ima a été la porte-parole de l’Amnistie internationale. Elle a appris comment jouer la guitare, le xylophone indien et la tambourine. Ima passe de la musique Pop qu’au rock au jazz ou folk. À un jeune âge, Ima ne manque pas une occasion de chanté devant son miroir. La chanson étant sa passion. Jeune adolescente, elle suit des cours de chant classique, de théâtre et de danse. Elle aimait beaucoup écouter la musique. La jeune auteure compositeur interprète a joué le rôle Sandra Johnson, dans la sériée de télévision Casino en 2006 et 2008, qui montre aussi bien ses talents de comédienne et de chanteuse jazz.

Discographie

Voici la liste de ses albums dans ordre :

En 2002 Ima sort son 1ier album simplement appelé Ima. comme collaborateur tant pour la musique que pour les textes, des noms comme ceux de Sylvain Cossette et Mario Pelchat. Ce disque comprend les succès Ton corps sur mon corps, Donne-moi et Baïla.

En 2005 , Ima sort son 2ème album, Pardonne-moi si je t’aime. C’est un album varié qui passe du la musique pop au rock ou au folk.

Discographie

En 2007 elle nous revient avec son album, Smile, Sur cet album elle y chante en quatre langues (français, anglais, italien et espagnol). Le 29 octobre, 2008, IMA reçoit un Disque platine pour 100 000 copies vendues de Smile qui s’est maintenu parmi les 10 meilleures ventes durant plus de soixante semaines.

En 2009 Ima sort 4ième album, A la vida! et son 5ième album Christmas 2009. L’album A la vida! a 12 chansons surtout en français. L’album Christmas s’est vendu à près de 20 000 copies dans un mois.

En mars 2011, Ima a sorti son nouvel album, Precious. C,est un album complètement anglais avec la chanson, « Da ya think I’m sexy » une reprise de Rod Stewart. L’album Precious d’IMA était numéro 1 des ventes anglophones au Québec en avril !

Faits intéressants

En 2006, Ima faits ses débuts à la télévision comme comédienne avec un premier rôle dans la télésérie Casino de Rejean Tremblay, diffusée sur les ondes de Radio – Canada. Dans le rôle Sandra Johnson Ima démontre des talents de comédienne et de chanteuse de Jazz. Elle reprend ce rôle lors de la deuxième saison diffusée en 2008.C’est d’ ailleurs ce personnage qui l’a inspirée Smile. En 2001, Elle participe au con concours <> Où elle remporte le Premier Prix d’interprétation ainsi que la Mention du public.